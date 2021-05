Calciomercato Milan – Insigne tra rinnovo e voci sui rossoneri: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Lorenzo Insigne autore di una stagione magnifica con il Napoli. Il suo contratto scadrà nel 2022

Come riferito da 'calciomercato.com', in questi mesi Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, non ha trovato un accordo con De Laurentiis per il prolungamento dell'accordo di Insigne. Il giocatore, così, ha deciso di mettere in stand-by la questione, con l'intenzione di riaprirla a Serie A finita. L'obiettivo, adesso, è qualificarsi in Champions League. Poi si penserà al futuro.