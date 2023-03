Calciomercato Milan – Incontro in sede con l’agente di un centrocampista

Nella giornata di ieri per il Milan è andato in scena un incontro di calciomercato molto importante, che potrebbe portare Michel Adopo in rossonero. Il centrocampista del Torino , francese classe 2000, è ben conosciuto dai rossoneri, anche perché ha segnato il gol che ha eliminato il Milan dalla coppa nazionale. Sta facendo un ottimo campionato e ha il contratto in scadenza a giugno. Ciò significa che sarebbe già libero di firmare con chiunque per la prossima stagione.

I rossoneri lo hanno nel mirino e ieri a Casa Milan, come riferisce calciomercato.it, si è visto Yvan Le Mee, agente di Adopo, che ha incontrato la dirigenza rossonera al completo. Non ci sono ovviamente certezze che Adopo sia stato il nome caldo, ma è molto probabile. In ogni caso, ci sarà stato modo di parlare anche di molti altri giovani, in vari ruoli. Adopo è un centrocampista centrale, ideale per la linea a due, ma è in grado anche di fare il difensore centrale. Insomma, un bel mediano, che potrebbe allungare il reparto e arrivare a costo zero. Una buona soluzione per aggiungersi ai presenti e per poter destinare gran parte dei soldi sul mercato all'attacco. Calciomercato Milan – Si cercano rinforzi: proposto un big dalla Premier?