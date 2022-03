Calciomercato Milan – In Turchia pazzi per Duarte: riscatto possibile

Oggetto misterioso in casa Milan, Leo Duarte, difensore centrale, potrebbe essere riscattato dal Basahsehir nel prossimo calciomercato

Il calciomercato del Milan passa anche dalla cessione definitiva di alcuni elementi attualmente in prestito ad altre squadre. Uno di questi, che forse in pochi tifosi ricordavano, è Leo Duarte, centrale difensivo classe 1996 in prestito all'Istanbul Basaksehir. In questa stagione è diventato perno assoluto della difesa, collezionando ben 29 presenze.