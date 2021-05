Calciomercato Milan – Ilicic tra i principali candidati sulla trequarti

Il Milan è a caccia di rinforzi nel prossimo calciomercato e Ilicic è una delle ipotesi più concrete. Ecco le ultime notizie.

Non è ancora deciso cosa succederà sulla trequarti del Milan in ottica calciomercato. In bilico ci sono infatti le situazioni legate ad Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz, i due giocatori che al momento sono in rosa nel ruolo di trequartisti. Il turco classe 1994 ha il contratto in scadenza a fine giugno, ma ancora non è stato deciso nulla per quanto riguarda il rinnovo. Situazione comunque delicata. Per quanto riguarda lo spagnolo del 1999, invece, bisogna parlare con il Real Madrid. Il giocatore ha convinto e vuole rimanere, possibile un nuovo prestito, ma i Blancos devono prima decidere il nuovo allenatore.