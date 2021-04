Calciomercato Milan – Ilicic in rossonero? E’ un’idea di Massara | News

Il Milan, come riportato da Tuttosport, pensa al colpo Josip Ilicic. L'idea sarebbe di Frederic Massara, direttore sportivo rossonero

Josip Ilicic al Milan. Tutto è possibile. Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sull'interesse del club rossonero per lo sloveno, che potrebbe lasciare l'Atalanta al termine della stagione. Il Milan inoltre deve valutare se e quanto spendere per un giocatore, che ha comunque 33 anni. E' anche vero, però, che un altro elemento di esperienza, soprattutto in Champions, farebbe molto comodo.