Calciomercato Milan – Ilicic idea low cost: non c’è fretta per chiudere l’affare

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Josip Ilicic è un nome tornato nuovamente di moda dalle parti di Milanello: il punto

Da tempo nei pensieri della dirigenza rossonera, Josip Ilicic potrebbe trasferirsi al Milan durante questa finestra di calciomercato . Lo sloveno, che si è già proposto al Diavolo, vorrebbe lasciare l'Atalanta, club con il quale è esploso definitivamente e che ha contribuito a far crescere nettamente la squadra di Gasperini raggiungendo anche palcoscenici europei molto importanti. Il classe 1988 porterebbe qualità ed esperienza al gruppo allenato Stefano Pioli, un gruppo costituito principalmente da giovani talenti. Con una Champions League da disputare a dovere, il Milan non può permettersi di affrontare squadra blasonate solamente con la forza e la spensieratezza dei giovani. Ecco perché, dopo la conferma di Ibrahimovic e l'arrivo di Giroud, il nome di Ilicic potrebbe essere quello giusto per rinforzare l'organico rossonero.

Stando a quanto riportato dai colleghi di 'calciomercato.com', il fantasista sloveno è un'idea low cost. Ciò significa che non c'è fretta per chiudere la trattativa, ma che si potrebbe trovare l'accordo definitivo anche nelle ultime settimane di mercato. Sempre rimanendo dalle parti di Zingonia, il Milan avrebbe fatto un sondaggio anche per Ruslan Malinovskyi, ma la cifra richiesta dalla 'Dea' è elevata. Che sia proprio Josip Ilicic, alla fine, il rinforzo per la trequarti rossonera? Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.