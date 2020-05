Calciomercato Milan – Il Torino non perde le speranze per Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri è uscita la notizia che dava quasi per fatto il trasferimento a parametro zero di Giacomo Bonaventura alla Roma. Oggi, calciomercato.com, scrive un ulteriore aggiornamento per quel che riguarda il futuro del centrocampista marchigiano: il Torino di Urbano Cairo ci proverà fino all’ultimo a convincere il giocatore.

I granata, non potendo raggiungere le stesse cifre di ingaggio proposte dalla Roma, hanno in mente di garantire a Bonaventura il posto da titolare fisso in squadra. Tutto questo per dare la possibilità all’attuale centrocampista del Milan, di tornare in corsa per un posto in Nazionale visto l’Europeo che si giocherà nel 2021. Nelle prossime settimane verrà definito con certezza il futuro di Bonaventura, per ora, quel che è certo è che non rinnoverà con il Milan.

Per il ruolo di terzino destro invece, il Milan sembra aver trovato il rinforzo giusto per la prossima stagione: si tratta di Denzel Dumfries del PSV. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

