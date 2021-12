Calciomercato Milan – Il punto sulle uscite: cessione per due giocatori

Le ultime news sul calciomercato del Milan: a breve partirà la sessione in uscita. Ecco i possibili movimenti in casa rossonera

A breve inizierà la sessione invernale di calciomercato. Il Milan cercherà di muoversi non solo in entrata, ma anche in uscita. Come viene riportato da calciomercato.com, il primo nome sulla lista è quello di Andrea Conti. Il terzino è in scadenza a giugno e dunque già a partire da gennaio sarà libero di trovarsi una squadra. La Sampdoria di Roberto D'Aversa potrebbe muoversi in tal senso, visto il tecnico l'ha già avuto al Parma.