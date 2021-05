Calciomercato Milan – Il punto sui giocatori in prestito

Da Tomori e Tonali fino a Brahim e Meite, ecco com'è la situazione di calciomercato dei giocatori del Milan in prestito.

La stagione del Milan si è conclusa nel migliore dei modi e ora è tempo immediatamente di calciomercato. In attesa di capire come si evolveranno i rinnovi dei giocatori in scadenza, il club inizia a muoversi anche per i giocatori in prestito. Di questo ha parlato Manuele Baiocchini in diretta su Sky. Su Fikayo Tomori, difensore inglese classe 1997, il riscatto dovrebbe essere ormai certo, anche se il Chelsea non vorrà fare sconti. La cifra è di 25 milioni circa. Nessun dubbio anche per Sandro Tonali, classe 2000. Poi c'è Brahim Diaz. Lo spagnolo classe 1999 vorrebbe restare e il Milan vorrebbe confermarlo in prestito. Contatti in corso col Real Madrid. Discorso in sospeso, invece, per Soualiho Meite. Il francese del 1994 ha un diritto di riscatto a 8 milioni dal Torino, ma il Milan vuole prima guardarsi intorno. Segui live tutte le ultime sull'arrivo di Maignan in rossonero >>>