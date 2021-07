Calciomercato Milan – Il giovane Citi ad un passo dalla Juventus

La Juventus è ad un passo dall'ingaggiare Alessandro Citi, promettente difensore centrale dell'Under-18 del Milan, in scadenza di contratto

I rossoneri perdono l'ennesimo calciatore a parametro zero in questa sessione di calciomercato. Stavolta, a differenza di quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu, non si tratta di un giocatore della prima squadra, ma di un giovanissimo. Alessandro Citi è, infatti, un classe 2003 molto interessante in prospettiva. E la Juve sta per compiere lo scippo. Kaio Jorge, Dalot e non solo: ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan.