Calciomercato Milan – Il Genoa ha chiesto informazioni per Castillejo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Genoa avrebbe chiesto informazioni al Milan per Samu Castillejo: ecco la risposta dei rossoneri

Tra i nomi in uscita dal Milan c'è anche quello di Samu Castillejo. L'esterno spagnolo non sta trovando tanto spazio in questa stagione come testimoniato dalle sole 5 presenze in campionato e dalla sua esclusione dalla lista UEFA. Diverse le squadre interessate all'ex Villarreal, specie in Spagna, ma anche in Italia c'è un club che segue da vicino il classe 1995. Secondo quanto riferisce 'Il Secolo XIX', il Genoa avrebbe chiesto informazioni al Milan proprio per Castillejo. Il club di via Aldo Rossi, dal canto suo, aprirebbe solamente ad una cessione a titolo definitivo. Milan, le top news di oggi: ultime su Botman, scambio Kessié-Ndombele?