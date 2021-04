Calciomercato Milan – Il Bologna fissa il prezzo per Orsolini | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il Bologna ha fissato il prezzo del cartellino di Orsolini: sul calciatore c'è il Milan

Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', il Bologna ha fissato il prezzo del cartellino di Riccardo Orsolini. I rossoblù chiedono 20 milioni di euro per cedere il loro gioiellino. Sull'ex Ascoli c'è da tempo l'interesse del Milan, alla ricerca di un esterno destro considerata la probabile partenza di Castillejo a fine campionato. Anche la Roma è sulle tracce dell'attaccante 24enne. Giunto alla sua terza stagione in Serie A con i felsinei, quest'anno il classe '97 ha giocato 27 partite e segnato 6 gol. Intanto ecco la probabile formazione rossonera in Parma-Milan di oggi.