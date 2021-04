Calciomercato Milan – Il Barcellona ha incontrato Raiola per Romagnoli

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune indiscrezioni, il Barcellona ha incontrato Mino Raiola per parlare di Romagnoli

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, la settimana scorsa ci sarebbe stato un incontro tra Mino Raiola e il Barcellona per discutere del futuro del capitano del Milan Alessio Romagnoli. I 'blaugrana' sono alla ricerca di un difensore visto che il campione del mondo francese, Samuel Umtiti, lascerà la squadra al termine della stagione. Nelle ultime settimane, complice un infortunio al polpaccio e anche alcune prestazioni altalenanti prima della sua indisponibilità, Romagnoli ha perso il posto da titolare a discapito di Fikayo Tomori. Che sia l'ex Sampdoria il sacrificato per riscattare il centrale di difesa in forza al Chelsea? Ecco gol e highlights del match tra Milan e Genoa, terminato 2-1 per i rossoneri