Calciomercato Milan – Idea Tanganga per la difesa: contatti in corso

Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe incontrato anche l'agente di Japhet Tanganga, difensore classe 1999 del Tottenham. L'inglese è l'ultima idea per la difesa rossonera. Non tantissimo spazio per il centrale nella squadra di Antonio Conte, solo 11 presenze nella scorsa Premier League, per un totale di 740 minuti. L'operazione Tanganga potrebbe essere imbastita sulla base di un prestito (anche oneroso) con obbligo di riscatto da parte del Milan al verificarsi di determinate condizioni. La valutazione che ne fanno gli Spurs è di 25 milioni di euro. Staremo a vedere se l'idea decollerà. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>