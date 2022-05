Calciomercato Milan – Idea Arnautovic per l’attacco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero starebbe pensando a Marko Arnautovic, attaccante del Bologna

La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan e sull'acquisto di un centravanti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic , la società potrebbe decidere di acquistare due centravanti. Non solo Divock Origi , ma anche a Gianluca Scamacca o un nome assolutamente a sorpresa.

Come scrive la rosea, infatti, il Milan starebbe facendo un pensierino per Marko Arnautovic, attaccante autore di un'ottima stagione al Bologna. L'austriaco ha ancora due anni di contratto e i felsinei lo ritengono incedibile. Va detto però che è difficile resistere al fascino del Milan e il club rossonero permetterebbe al giocatore di fare il grande salto all'età di 33 anni. Operazione difficile, ma non impossibile. Intanto è pronto un colpo sulla trequarti.