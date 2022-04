Calciomercato Milan – Sostituto Ibrahimovic: è sfida tra Origi e Scamacca

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero pensa al sostituto di Ibrahimovic. E' sfida tra Origi e Scamacca

Il Milan, sul calciomercato, pensa al sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ieri ha dato l'esempio allenandosi per due ore extra in palestra, non ha ancora deciso se smettere o meno con il calcio giocato. Il club rossonero in ogni caso sta pensando a un acquisto di un nuovo attaccante per la prossima stagione.