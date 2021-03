Calciomercato Milan – Ibrahimovic, futuro “totale” in rossonero | News

Le ultime notizie di calciomercato del Milan: Maldini vuole continuare con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese però non farà sconti

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Come tutti sanno, il contratto dello svedese è in scadenza a giugno. Lo scorso rinnovo è stato piuttosto complicato, con lo svedese che lanciava messaggi che volevano intendere tutto e niente sulla volontà di chiudere la carriera al Milan. Alla fine Zlatan ha ottenuto un ingaggio da 7 milioni di euro, con la società che ha sfruttato il decreto crescita per risparmiare sulle tasse.

Ora la situazione è diversa. Ibrahimovic sembra essersi addolcito, e ha già parlato in più occasioni del suo futuro: "Io ho fatto la mia scelta, sta a Paolo Maldini chiudere il discorso. Aspetto solo una sua chiamata". Zlatan sa quanto sia importante per il Milan, e dunque chiederà lo stesso ingaggio di oggi. La chiave per la fumata bianca saranno i bonus, visto che Ibra è consapevole di non poter giocare tutte le partite.

Ibrahimovic continua a essere fondamentale in campo, ma al Milan lo svedese svolge diversi ruoli. Uno Zlatan "totale" che magari porterà l'attaccante in futuro a ricoprire nuovi incarichi in società. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: la storia d'amore tra il Milan e Ibrahimovic è destinata a continuare. Intanto Maldini pensa al calciomercato: ritorno di fiamma per Milinkovic Savic.