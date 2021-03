Calciomercato Milan – Ibrahimovic, ecco l’offerta di Maldini per il rinnovo

Le ultime sul calciomercato del Milan: Ibrahimovic dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione. La proposta della dirigenza

Per questo motivo, il Milan starebbe pensando di offrire a Ibrahimovic un contratto da 4 milioni di euro di parte fissa, più bonus legati alle presenze. Ora resta da capire quale sarà la reazione dello svedese: Zlatan vuole essere riconosciuto come il giocatore più importante della squadra, così come è successo la scorsa estate, ma anche lui è consapevole di non poter giocatore tutte le partite. La soluzione proposta dal Milan potrebbe accontentare entrambe le parti. Intanto cambia il calcio in tv con la Serie a Dazn. Ecco tutto quello che c'è da sapere.