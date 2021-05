Calciomercato Milan – Hector Bellerin pronto a lasciare l’Arsenal | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Hector Bellerin lascerà l'Arsenal: sullo spagnolo c'è il Milan ma anche altri due club

Stando a quanto riportato dal sito inglese 'Sportlens', Hector Bellerin andrà via dall'Arsenal. Sul laterale spagnolo c'è da tempo l'interesse del Milan ma anche di altri due club europei. Si tratta del PSG e del Betis Siviglia, entrambi alla ricerca di un terzino per la prossima stagione. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma considerato che ha il contratto in scadenza nel 2023 il prezzo potrebbe abbassarsi. Con la maglia dei 'Gunners' Bellerin ha disputato 229 partite in 7 stagioni segnando anche 9 gol. Donnarumma lascia il Milan: ecco i veri motivi dell'addio.