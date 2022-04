Calciomercato Milan – Hauge-Eintracht, le cifre del riscatto. E un dubbio …

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Jens Petter Hauge è ad un passo dal diventare definitivamente di proprietà dell'Eintracht

Daniele Triolo

Nel corso dell'ultima estate di calciomercato, come si ricorderà, il Milan aveva ceduto Jens Petter Hauge, esterno offensivo norvegese classe 1999, ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Il Diavolo, in sostanza, ha usufruito delle prestazioni dell'ex Bodø/Glimt, pagato circa 5 milioni di euro, appena per una stagione (5 gol e un assist in 24 partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia).

L'accordo di calciomercato tra Milan e Eintracht Francoforte per Hauge prevedeva il trasferimento del calciatore con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Un diritto che, però, sarebbe diventato obbligo nel momento in cui l'Eintracht avesse centrato la salvezza in questa edizione della Bundesliga. Un traguardo che, come ricordato dal collega Luca Bendoni, dista soltanto tre punti.

Non appena, dunque, l'Eintracht centrerà la permanenza nella massima serie tedesca, il riscatto di Hauge diventerà obbligatorio. Ed il Milan, che ha già incassato 2 milioni di euro per il prestito oneroso la scorsa estate, riceverà altri 8 milioni di euro. Al club di Via Aldo Rossi, inoltre, la possibilità di incassare altri 5 milioni di euro di bonus più il 15% di un'eventuale, futura rivendita del Diavolo di Bodø.

In Germania, però, sono dubbiosi sulle cifre totali dell'operazione. Mentre non c'è traccia di cifre ufficiali (o presunte tali) sui siti specializzati di calciomercato, numerosi blog di tifosi dell'Eintracht Francoforte riferiscono come, in realtà, le 'Aquile' debbano al Milan, per l'acquisto di Hauge a titolo definitivo, appena 7 milioni di euro. Milan, nome nuovo per la fascia sinistra: le ultime news di mercato >>>

