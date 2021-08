Calciomercato Milan – Hauge all’Eintracht Francoforte: ci siamo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: ormai è ad un passo la cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla cessione da parte del Milan di Hauge. Il norvegese ancora una volta non ha partecipato all'amichevole disputata contro il Valencia. L'accordo con l'Eintracht Francoforte è a un passo: siamo ai dettagli, ma ormai non ci sono più dubbi sul trasferimento dell'esterno offensivo in Germania.