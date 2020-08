ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Alen Halilovic, rientrato al Milan dopo il prestito di un anno e mezzo all’Herenveen prima e allo Standard Liegi poi, è destinato a partire nuovamente e a lasciare Milanello. Lo riporta questa mattina Tuttosport, che scrive come il classe 1997 croato non resterà nel gruppo di Stefano Pioli per la stagione 2020-21.

