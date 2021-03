Calciomercato Milan – Gollini può lasciare l’Atalanta: ecco il suo prezzo

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Gollini, portiere dell'Atalanta, potrebbe lasciare gli orobici al termine della stagione

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Pierluigi Gollini potrebbe lasciare l'Atalanta al termine di questa stagione. Sul portiere dei bergamaschi c'è l'interesse del Milan che, in caso di partenza di Donnarumma, vorrebbero provare ad acquistare l'ex Manchester United. Gli orobici, però, chiedono almeno 20 milioni di euro per cedere il loro numero 95, anche se la priorità dei rossoneri è quella di tenere 'Gigio'. Intanto cambia il calcio in tv con la Serie a Dazn. Ecco tutto quello che c'è da sapere.