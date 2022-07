Calciomercato Milan – Goal Francia: “PSG fiducioso per Renato Sanches”

Marc Mechenoua, giornalista di Goal Francia, ha fornito importanti aggiornamenti su Renato Sanches: il PSG nuovamente in vantaggio sul Milan

Carmelo Barillà

Marc Mechenoua, giornalista di Goal Francia, ha fornito importanti aggiornamenti su Renato Sanches: il PSG sembra essere nuovamente in vantaggio sul Milan. I contatti tra le parti continuano, ma c'è fiducia per portare il centrocampista del Lille all'ombra della Tour Eiffel. Il Milan, stando alla fonte francese, si sarebbe rassegnato e starebbe lavorando ad un nuovo profilo per la zona mediana del campo.

Stando a quanto ci risulta, il Milan è tutt'altro che tagliato fuori. Anzi, i contatti tra i dirigenti rossoneri e quelli del Lille sono fitti e costanti. Mentre il PSG non si sarebbe ancora mosso ufficialmente per Renato Sanches, seppur il profilo del portoghese piaccia e non poco all'accoppiata Galtier-Campos.

Il costo del cartellino è ampiamente alla portata delle casse del Diavolo: si parla di 10 milioni di euro. C'è da trattare per quanto riguarda l'ingaggio, con Jorge Mendes che spinge per un rialzo dell'offerta che il Milan ha fatto nei mesi scorsi e con la quale aveva convinto Renato Sanches. Staremo a vedere chi la spunterà in questo duello infinito. Milan, le parole di Yacine Adli in conferenza stampa >>>