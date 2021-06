Calciomercato Milan – Giroud, una storia già vista: rossoneri ora cauti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud interessa ancora al Diavolo. Ma a costo zero. Altrimenti la trattativa naufragherà

Resta ingarbugliata, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, la trattativa di calciomercato del Milan per Olivier Giroud . Il Diavolo, infatti, avrebbe fatto un passo indietro dopo che il Chelsea ha annunciato il rinnovo unilaterale del contratto del centravanti francese fino al 30 giugno 2022 .

Il club rossonero non intende prescindere da un trasferimento di Giroud al Milan a parametro zero. Bisognerà, dunque, capire se il prolungamento del contratto di Giroud che il Chelsea ha fatto scattare, automaticamente, ad aprile e che ha annunciato un paio di giorni fa sarà effettivamente valido solo per il mercato della Premier League o anche per l'estero.