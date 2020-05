Calciomercato Milan – Ghiglione: “Rossoneri interessati? Fa piacere…”

CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Ghiglione, esterno destro del Genoa, ha parlato dell’interesse del Milan nei suoi confronti. Ecco cosa ha detto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Milan e Atalanta interessate a me? Il Genoa è la terra promessa. Le voci su un interesse di altri club così importanti fanno piacere, vuol dire che impegno e lavoro vengono apprezzati, ma ora penso solo al campionato e al Genoa. Il mio modello? Ho un debole per Cancelo. È un pendolino che ispira velocità, corsa, resistenza con tecnica straordinaria”. Il Milan intanto segue un altro giocatore per la fascia destra: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓