Calciomercato Milan – David già a gennaio? Serve un attaccante

La sconfitta di Parigi ha evidenziato il solito problema: in attacco si fatica e al Milan servono soluzioni diverse da Olivier Giroud. Non solo il suo vice, ma anche parlando di futuro. La punta francese non segna da settembre contro la Roma (su calcio di rigore). Dietro di lui, i rossoneri sono acciaccati. Jovic si è fermato ieri nel riscaldamento, Okafor non è proprio partito. Evidente che la dirigenza dovrà lavorare sul calciomercato per trovare la giusta soluzione offensiva per Pioli. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport.