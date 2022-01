Calciomercato Milan – Difesa, piace anche Gatti del Frosinone

Federico Gatti, classe 1998, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Sta brillando, in Serie B, con la maglia del Frosinone

Come riferito da 'Sky Sport', il Milan, alla ricerca di un difensore in questo calciomercato di gennaio, sta seguendo con interesse anche Federico Gatti. Classe 1998, centrale del Frosinone, si sta facendo valere nel campionato di Serie B con la compagine ciociara. Milan, un centrocampista 'last minute'? Le ultime news di calciomercato >>>