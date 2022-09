Calciomercato Milan – Gabriel Martinelli resta all’Arsenal

È sempre Calciomercato: niente da fare per il Milan o per qualsiasi altra squadra, l'attaccante Gabriel Martinelli resta all'Arsenal.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Mirror, il futuro di Gabriel Martinelli non sarebbe minimamente in discussione. L'attaccante brasiliano è infatti destinato a restare all'Arsenal nonostante i rumors degli scorsi giorni riguardanti un possibile interesse del Milan. Inoltre, sempre secondo il tabloid inglese, i rossoneri avrebbero valutato il profilo di Gabriel Martinelli in via cautelativa a fronte di una super offerta economica del Chelsea per Rafael Leao. Niente di fatto dunque, il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, potrà continuare godersi il proprio gioiellino. Milan, le top news di oggi: gli elogi di Cardinale e la fame di Giroud.