Calciomercato Milan – Gabbia in uscita: Samp destinazione probabile

Gabbia è l'unico che Pioli ha tenuto sempre in campo, dal fischio di inizio a quello finale , per un totale di 240'. Eppure, paradossi del calcio d'estate, il suo futuro sarà quasi certamente lontano dal Milan. Andrà via, infatti, con la formula del prestito con diritto di riscatto non appena il Milan avrà preso almeno un altro difensore centrale sul mercato.

In Via Aldo Rossi si cerca un quarto difensore da affiancare a Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjær (in pole position c'è sempre Japhet Tanganga) e per Gabbia non c'è molto spazio. La Sampdoria, per lui, sembra essere la destinazione più probabile: è gradita al giocatore, con il tecnico Marco Giampaolo, che lo ha già avuto in rossonero, pronto ad accoglierlo. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>