Calciomercato Milan Futuro, ufficiale il colpo Quirini: ecco tutti i dettagli

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale con cui il Milan Futuro ha annunciato di aver acquisito Ettore Quirini per rinforzare la rosa

Era un colpo tanto atteso e alla fine nella giornata odierna è arrivata l'ufficialità: Ettore Quirini è un nuovo calciatore del Milan Futuro. Il classe 2003, che viene prelevato dalla Lucchese a titolo definitivo, è di fatto il quarto colpo del club rossonero in questa sessione invernale di calciomercato. Il toscano, infatti, succede a Andrea Magrassi, per altro già a segno con la formazione di Daniele Bonera in almeno un paio di occasioni, Simone Ianesi, anche lui già marcatore, e Michele Camporese.