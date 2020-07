Calciomercato Milan – Florentino, contatti costanti con il Benfica: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sportitalia’, il Milan non molla Florentino Luis, centrocampista del Benfica. I rossoneri hanno provato ad acquistare il giocatore in prestito già a gennaio, ma la trattativa non è decollata per le diverse vedute tra i due club. A distanza di mesi, però, i contatti continuano, con Florentino che avrebbe definito prioritaria l’offerta del Diavolo e attenderà prima di accordarsi con altre squadre.

