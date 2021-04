Calciomercato Milan – Fase di stallo per il rinnovo di Calhanoglu | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Hakan Calhanoglu

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Come tutti sanno, il turco è in scadenza di contratto a giugno, ma al momento non ci sono grandi novità. Maldini, Massara e Gazidis offrono 4 milioni più bonus, mentre il turco ne vuole uno in più. Con la Champions League si dovrebbe alla fine arrivare a un'intesa, ma Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu attende nuove offerte. Intanto ha parlato Franck Kessie, centrocampista del Milan.