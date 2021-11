Calciomercato Milan – Faivre resta il primo nome sulla lista di Maldini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nome di Romain Faivre continua ad essere il primo sulla lista di Paolo Maldini

Sembrava ormai ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Milan, ma a poche ore dalla fine del mercato estivo Romain Faivre è rimasto al Brest. Il trequartista francese, talento che piace parecchio alla dirigenza di via Aldo Rossi, ha già disputato 11 partite nel campionato francese quest'anno, segnando 3 gol e fornendo 4 assist. Il classe 1997 continua ad incantare in Ligue 1, ma questi potrebbero essere gli ultimi mesi in Francia.