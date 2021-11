Calciomercato Milan – Faivre può ritornare di moda a gennaio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo Repubblica Romain Faivre è ancora nel mirino del club rossonero

Il Milan sul calciomercato pensa ancora a Romain Faivre. Secondo quanto riportato da Repubblica, in edicola questa mattina, il nome del giocatore potrebbe tornare nuovamente di moda a gennaio. Il francese, infatti, vuole trasferirsi a tutti i costi in rossonero, anche se non è detto che il Milan voglia poi concretizzare il trasferimento. E' una possibilità da valutare nelle prossime settimane: Faivre potrebbe comunque rimanere in prestito fino al termine della stagione, così come è successo con Adli del Bordeaux. Intanto il Milan vuole il bomber che sta incantando la Serie A.