Calciomercato Milan – Attaccante: Ekitike il nome più plausibile

Il Milan, in questo calciomercato estivo, ha lavorato tantissimo tra cessioni e acquisti. I rossoneri potrebbero ancora non aver finito. Sono molti i giocatori che potrebbe lasciare Milanello. In entrata, invece, la dirigenza potrebbe puntare al decimo colpo. Ne parla anche l'edizione odierna del Corriere della Sera, che fa il punto sugli obiettivi in attacco.