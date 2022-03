Calciomercato Milan – L’Eintracht riscatterà Hauge: le cifre reali

Nel prossimo calciomercato estivo Jens Petter Hauge lascerà il Milan definitivamente. L'Eintracht Francoforte riscatterà il suo cartellino

Daniele Triolo

Jens Petter Hauge, nel prossimo calciomercato estivo, lascerà il Milan a titolo definitivo. Come si ricorderà, la scorsa estate il club rossonero aveva ceduto l'esterno offensivo norvegese, classe 1999, ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte. La formula, quella del prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza in Bundesliga della squadra guidata da Oliver Glasner.

Dopo un brutto inizio di stagione, l'Eintracht si è via via ripreso e, attualmente, la squadra di Francoforte occupa il decimo posto in classifica, con 34 punti, a +11 sulla terzultima posizione (dove si trova l'Hertha Berlino), ultima piazza coinvolta nella lotta retrocessione. Con una salvezza tranquilla ormai alle porte, ed ancora qualche chance di qualificazione in Europa League da coltivare, l'Eintracht può programmare il suo futuro. Con Hauge.

Il Milan, dunque, nel calciomercato estivo 2022 potrà incassare i soldi della cessione dell'ex Bodø/Glimt, giocatore al quale i tifosi rossoneri sono rimasti affezionati, sacrificato perché chiuso, nel suo ruolo, da Rafael Leão ed Ante Rebić. Per giunta, Hauge non ha brillato poi molto in stagione: in 23 partite tra Bundesliga ed Europa League appena 3 gol (di cui 2 nelle prime gare) e un solo assist, in appena 763' sul terreno di gioco.

Secondo 'calciomercato.com', il Milan aveva acquistato Hauge per 4,5 milioni di euro e poi lo aveva ceduto in prestito con diritto per 10 milioni di euro più bonus fino a 12. Pertanto, nel prossimo bilancio, il Milan potrà generare, dalla cessione di Hauge, una plusvalenza di almeno 8 milioni di euro. Mercato Milan e Top News: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla giornata odierna >>>

