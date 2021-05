Calciomercato Milan – È la settimana del riscatto di Tomori: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori sarà confermato dai rossoneri. Il suo cartellino sarà rilevato dal Chelsea

Calciomercato in pieno fermento in casa Milan: questa dovrà essere la settimana del riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Lo ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. I 'Blues', nei colloqui avvenuti nei giorni scorsi, hanno già fatto sapere al Milan di non aver alcuna intenzione di trattare sul riscatto del cartellino del difensore centrale.