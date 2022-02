Il Milan, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, dovrà apportare degli importanti correttivi alla propria rosa. Andrà preso, sicuramente, un difensore centrale (Alessio Romagnoli è in scadenza e in partenza), così come un centrocampista centrale (medesimo discorso va fatto per Franck Kessié). Quindi, il Diavolo dovrà intervenire per acquistare un altro centravanti ed un esterno destro d'attacco. E sulla trequarti?