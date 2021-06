Calciomercato Milan – Due settimane di tempo per il riscatto di Tonali

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sandro Tonali sarà riscattato al 100%. Vedremo, però, a quali condizioni economiche. Il punto

Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato del riscatto di Sandro Tonali da parte del Milan. Il quale, va detto, non è assolutamente in dubbio. Il giocatore è già stato rassicurato in tal senso. Il Diavolo, però, in questa sessione di calciomercato, cercherà di strappare condizioni più favorevoli per versare al Brescia i 15 milioni di euro previsti per il diritto di riscatto più i 10 milioni di euro di bonus.