Calciomercato Milan – Duarte confermato al Basaksehir: c’è l’accordo

Il Milan si appresta a salutare Leo Duarte. Dalla Turchia confermano l'accordo con il Basaksehir per il trasferimento del brasiliano

Leo Duarte vicino all'addio al Milan . Secondo quanto riportato da Yagiz Sabuncuoglu, giornalista turco di Vole, l'Istanbul Basaksehir avrebbe raggiunto un accordo con il club rossonero per il trasferimento a titolo definitivo del difensore brasiliano.

Il giocatore aveva passato l'ultimo anno e mezzo in Turchia in prestito, diventando fin da subito un titolarissimo della squadra con 54 presenze tra tutte le competizioni. Ancora non rese note le cifre, ma di certo la cifra inizialmente pattuita di 5,5 milioni di euro è stata leggermente diminuita.