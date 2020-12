Calciomercato Milan – Duarte e Musacchio restano in uscita | News

Calciomercato Milan – Duarte e Musacchio sempre in uscita | News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In vista della sessione di mercato invernale, Léo Duarte e Mateo Musacchio restano in uscita dal Milan. Il primo potrebbe essere ceduto in prestito qualora non si presentasse un’offerta congrua al suo valore, mentre il secondo potrebbe anticipare di 6 mesi il suo addio ai rossoneri (è in scadenza 2021 ndr). Sull’argentino è forte l’interesse del Villarreal, sua ex squadra proprio prima di arrivare al Milan nel 2017.

