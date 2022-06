Calciomercato Milan – Trequarti, in corsa anche Draxler e Ziyech

Julian Draxler (PSG) e Hakim Ziyech (Chelsea) obiettivi del Milan per il calciomercato estivo. Qualità sulla trequarti rossonera

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, ha rilanciato i nomi di Julian Draxler e di Hakim Ziyech come possibili opzioni per la trequarti rossonera. Il Diavolo, infatti, è alla ricerca di un giocatore che possa disimpegnarsi tanto da esterno destro d'attacco quanto da 'numero 10' dietro il centravanti.