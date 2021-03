Calciomercato Milan – Douglas Costa, interesse ancora vivo: le ultime

Calciomercato Milan, Douglas Costa interessa

Negli scorsi mesi Douglas Costa è stato accostato al Milan. I rossoneri potrebbero decidere di dare una sistemata alla fascia destra, al momento occupata da Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers. Il brasiliano, di proprietà della Juventus e in prestito al Bayern Monaco, rimane un giocatore di assoluto livello nonostante un periodo di poca brillantezza. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il giocatore lascerà la Germania in estate e tornerà dunque in bianconero. Sarà il momento giusto per approfittarne? Difficile da dire, perché i rossoneri daranno l’assalto a Douglas Costa soltanto se di dovesse creare un’opportunità realmente vantaggiosa dal punto di vista economico. Un obiettivo di mercato del Milan lascerà il Real Madrid. Ecco di chi si tratta >>>