Calciomercato Milan – Donnarumma, è ora di decidere. Il club aspetta

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Il tempo inizia a stringere per il portiere

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul calciomercato del Milan. In primo piano il rinnovo di Donnarumma. Come ormai tutti sanno, il suo contratto scade a giugno. Se non dovesse firmare, Gigio dunque tra qualche mese sarà libero di giocare in un'altra squadra, con il Milan che perderebbe così un top player assoluto. Il club rossonero ha offerto a Raiola 8 milioni di euro, cifra che ritiene più che adeguata per il valore del portiere.

La proposta sul Milan è sul tavolo da diverse settimane, ma al momento non è arrivata una risposta. Donnarumma probabilmente vuole aspettare che il Milan abbia la certezza di giocare la Champions League, ma la questione è anche economica. Mino Raiola, infatti, avrebbe chiesto 10 milioni di euro e vorrebbe una clausola rescissoria relativamente bassa per poter lasciare il club rossonero in futuro.

In casa Milan filtra cauto ottimismo, ma ora è arrivato il momento delle risposte da parte di Donnarumma. Raiola prende tempo, in attesa probabilmente di offerte ancora più importanti, ma ora Gigio deve dimostrare di tenere davvero al Milan. Sia in campo e sia fuori. Come detto, c'è ancora ottimismo, ma Maldini e Massara iniziano a guardarsi intorno. I nomi? Maignan (Lilla), Gollini (Atalanta), Musso (Udinese). A cui bisogna aggiungere Meret (Napoli) e Livakovic (Dinamo Zagabria). Intanto Delio Rossi, nella nostra intervista esclusiva, ci parla del possibile approdo di Josip Ilicic al Milan.