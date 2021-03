Calciomercato Milan – Donnarumma a Raiola: “Resto in rossonero” | News

Novità importanti sul futuro di Gianluigi Donnarumma al Milan. Ecco le parole che il portiere avrebbe detto a Mino Raiola

Novità importanti sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, come tutti sanno, è in scadenza di contratto con il Milan a giugno, e negli ultimi giorni si parla insistentemente del suo futuro. Il portiere vuole rimanere in rossonero, ma al momento non è stato trovato un accordo tra la dirigenza e Mino Raiola, procuratore del giocatore. La Stampa, però, versione online, ha fornito degli aggiornamenti molto interessanti.