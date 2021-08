Calciomercato Milan – Difficile l’arrivo di Ziyech | Calcio News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero segue Ziyech, ma il Chelsea non lo cederà tanto facilmente

Ziyech piace molto al Milan, ma in questo momento il marocchino non sembra essere un calciatore in uscita. Il fantasista, tra l'altro, ha segnato ieri due gol in Chelsea-Tottenham, dimostrando tutto il suo valore. Ad oggi dunque è difficile immaginare un trasferimento, anche perchè Maldini e Massara potrebbe chiedere il giocatore solamente in prestito. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane. Il Milan intanto pensa a Ramsey della Juventus: il punto