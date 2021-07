Calciomercato Milan – Difficile l’arrivo di Warren Bondo | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sembra allontanarsi definitivamente Warren Bondo, centrocampista del Nancy

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato. Ci sono diversi lacune da colmare, come ad esempio quella del centrocampista. Serve infatti un nuovo giocatore da inserire nel reparto insieme a Franck Kessie , Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Le partite saranno tante e dunque il club rossonero acquisterà senz'altro un giocatore che di fatto andrà a sostituire Meite, non riscatto in questa sessione dal Torino.

Tra i nomi accostati c'è quello di Warren Bondo, centrocampista del Nancy. Il classe 2003 sembrava essere molto vicino al Milan, ma le cose non stanno esattamente così. Come appreso dalla nostra redazione, c'è stato effettivamente un interesse per il francese, ma la trattativa sembra essersi arenata. Vedremo nelle prossime settimane se cambierà qualcosa, ma al momento Warren Bondo sembra essere sempre più lontano dal Milan. Milan, ecco le importanti dichiarazioni di Maignan in conferenza stampa >>>