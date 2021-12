Calciomercato Milan – Diavolo ancora sulle tracce di Mattias Svanberg

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe ancora interessato al centrocampista del Bologna Mattias Svanberg

A lungo inseguito dal Milan, Mattias Svanberg continua a piacere al Diavolo. Il centrocampista del Bologna, giunto al suo quarto anno con i rossoblù, continua a giocare con regolarità e, soprattutto, con qualità. Sono ben 19 le presenze quest'anno in Serie A, 20 se si conta il match di Coppa Italia della squadra di Mihajlovic contro la Ternana. A ciò si aggiungono anche tre gol all'attivo per lo svedese, il quale non era mai partito così bene in campionato da quando gioca nel Bologna.