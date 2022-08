Calciomercato Milan – Con il Tottenham si è parlato anche di Ndombélé

Tanguy Ndombélé possibile obiettivo di calciomercato del Milan? I rossoneri ne hanno parlato con il suo club già qualche tempo fa. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato anche sul nome di Tanguy Ndombélé, classe 1996, centrocampista francese del quale i rossoneri hanno già parlato con il Tottenham, qualche tempo fa, in occasione dei dialoghi intercorsi per il difensore inglese Japhet Tanganga.

Calciomercato Milan: dialoghi anche per Ndombélé

Ndombélé, che per caratteristiche fisiche e tecniche può ricordare, in qualche modo, Franck Kessié, è in uscita perché non rientra nei piani del manager italiano degli 'Spurs', Antonio Conte. Però, ha evidenziato il quotidiano torinese, è anche reduce da una stagione con alti (pochi) e bassi (tanti), conclusa in prestito in Ligue 1 con la maglia dell'Olympique Lione.

Soltanto 11 le partite giocate in campionato con l'OL per Ndombélé mentre il Milan, a conti fatti, sta cercando un co-titolare da poter affiancare, in mediana, a Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer. Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>